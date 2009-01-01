деревня Закальное, Любанский район, Минская область (на 2021) — Familio

Закальное

Любанский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Заболотская волость
122. Закальная, деревня бывшая владельческая, дворов 69, жителей 599

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Заболотская волость
Закальное, деревня966204521211313

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Любанский район, Реченский сельсовет
д Закальное440

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Любанский район, Реченский сельсовет
д. Закальное332

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