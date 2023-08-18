посёлок городского типа Камышовая Бухта, Город Севастополь, Украинская ССР (на 1976) — Familio

Камышовая Бухта

Город Севастополь, Украинская ССР (на 1976)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Украинская ССР, Город Севастополь, Ленинский район
поселок городского типа Камышовая Бухта1340266553

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