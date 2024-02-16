починок Демино, Пермский округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Демино

Пермский округ, Уральская область (на 1928)

Статус
не существует
Тип
починок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Дивьинская волость
13) поч. Деминский при ключеДивьинское общество122430Бывшие помещичьиПравославныеРусские687

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Пермский округ, Добрянский район , Дивьинский сельсовет
6. Демина (-ский), д. 12373673русские73Дивьинскойколодцы611ст. Левшино пр. Добрянка5813611111161111просел.

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