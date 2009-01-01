агрогородок Сухополь, Пружанский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Сухополь

Пружанский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Сухопольская волость
440. Сухопол, село бывшее владельческое и государственное, дворов 20, жителей 227, волостное правление (уездный город в 21 версте) ц. пр., школа, кузница, питейный дом. В Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Сухопольская волость
деревня Сухополь147412326511342546356131107686

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Пружанский уезд, Сухопольская волость
СухопольСело297142228Шерешево
СухопольИмение30142228Шерешево

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пружанский район, Сухопольский сельсовет
д Сухополь393

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пружанский район, Сухопольский сельсовет
аг. Сухополь208

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