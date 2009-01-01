- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
440. Сухопол, село бывшее владельческое и государственное, дворов 20, жителей 227, волостное правление (уездный город в 21 версте) ц. пр., школа, кузница, питейный дом. В Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Сухополь147412326511342546356131107686
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
СухопольСело297142228Шерешево
СухопольИмение30142228Шерешево
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Сухополь393
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Сухополь208