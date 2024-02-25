село Гудевичево, село Гудевичево, Одеська область (на 2018) — Familio

Гудевичево

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2355Андреевка (Гудовичева), д. вл.при балке Кошковой и колодцах.5512¾3098102

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Севериновская волость
618. Андреевка (Гудевичева), деревня бывшая владельческая, при балке Сухой Кошковской, дворов 32, жителей 134, лавка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Евгеньевская волость
немецкая колония Гудевичево (б. Ней Баден) (сельское общество)60150199349д. Волково 1 в.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16955Гудевичевеселор-н Іванівськийсільрада Калинівська
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