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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2355Андреевка (Гудовичева), д. вл.при балке Кошковой и колодцах.5512¾3098102
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
618. Андреевка (Гудевичева), деревня бывшая владельческая, при балке Сухой Кошковской, дворов 32, жителей 134, лавка
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
немецкая колония Гудевичево (б. Ней Баден) (сельское общество)60150199349д. Волково 1 в.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16955Гудевичевеселор-н Іванівськийсільрада Калинівська