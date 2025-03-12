село Галиновка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Галиновка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Волынской губернии 1906 года

НазваниеДворовСтанНаселениеУчасток мирового посредникаУчасток мирового судьиУчасток судебного следователяВерст до уездного городаВерст до волостного правления
Житомирский уезд, Фасовская волость
Геленовка к.327291155375

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6715Галинівкаселор-н Хорошівськийсільрада Топорищенська

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