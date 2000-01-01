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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
С. Лафины10Наст. Макс. и Соф. Ник. Кемецкия и Анна Макс. Образцова46—19
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
685. Лажины, село бывшее владельческое, при реке Маяте, дворов 34, жителей 131, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, больница, 3 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Лажины1311101415873424052477488213
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
43Лажины (Новотроицкое) (с.)1-го стана, 4-го зем. уч.Лажинского2653769116761+—земледелие——река Маять.2 школы, земская конная станция, медиц., ветер. и фельдшерский пункт; волостное правление, 3 лавки, 3 чайных
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59703Лажиныдеревня58°09'00"31°49'00"O-36-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49630422231д Лажиныдеревня