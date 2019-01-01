- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
281Староживотинное (Скляево), с. каз. и вл.при пруде.251827104103Церковь православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Воронежский уезд
С. Староживотинное с селом и 3 деревнями29Вар. Алекс. и дочери ее Оленины2231137
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
6. Старо-Животинное, село бывшее владельческое и государственное, дворов 97, жителей 679, церковь православная, школа
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Староживотинное 1-ое.927деревняСтароживот. 1-го.1351004
Староживотинное 2-е.928селоСтароживот. 2-го,
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7791Староживотинноесело51°53'с.ш.39°16'в.д.M-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20643404116с Староживотинноесело