село Клиновое — Familio

Клиновое

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
728Кленовские, хут. каз.при балке Кленовой.111483225212

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Вахмутская волость
209. Клиново, деревня бывшая государственная, при балке Клиновой, дворов 101, жителей 555, волостное правление, в 12 в. в у. г. Бахмуте)
Бахмутский уезд, Камышевахская волость
241. Клиновая, деревня бывшая владельческая, при балке Клиновой, дворов 111, жителей 751

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5544Клиновеселоцентр сільської радир-н Бахмутськийсільрада Клинівська

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