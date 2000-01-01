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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
728Кленовские, хут. каз.при балке Кленовой.111483225212
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
209. Клиново, деревня бывшая государственная, при балке Клиновой, дворов 101, жителей 555, волостное правление, в 12 в. в у. г. Бахмуте)
241. Клиновая, деревня бывшая владельческая, при балке Клиновой, дворов 111, жителей 751
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5544Клиновеселоцентр сільської радир-н Бахмутськийсільрада Клинівська