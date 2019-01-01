посёлок Зерновой, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Зерновой

Дергачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Новорепинская волость
Х. Зернова556330217073151106

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Дергачевский район
44356Зерновойпосёлок50°56'с.ш.48°18'в.д.M-39-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Дергачевский муниципальный район, Зерновское сельское поселение
63613430101п Зерновойпоселок

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