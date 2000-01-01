деревня Рауди, Кохтла район-Ярвеский, Эстонская ССР (на 1976) — Familio

Рауди

Кохтла район-Ярвеский, Эстонская ССР (на 1976)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Везенбергский уезд, Иллукская волость
880.0Деревня Рауди338-92ПюхтицкогоИевве и ИзакКвартира урядн. 24 участка, торговля III разр. и казенная винная лавка.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Кохтла район-Ярвеский, Иллукаский сельсовет
село Рауди4248730

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