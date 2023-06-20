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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1305Никитина, дер.при рч. Новоселке.93192082102
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
122) д. Катаева, на р. Новоселке при ключе к колодцеФилатовское общество82123Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские784
123) п. Катаев (Сергиевцев), на р. НовоселкеФилатовское общество245Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские794
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
734413Катаевыдеревня58°30'00"55°55'00"O-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620440141д Катаевыдеревня