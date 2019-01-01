деревня Звягино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Звягино

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Звягино Ведерковской вол. Грязовецкого уезда П. Смышляева на опреление съезда по делу о нанесении снохе побоев крестьянином Гладковым. 1873– Показать все
Дело об отмене продажи имущества крестьян д. Звягино Ведерковской волости Грязовецкого уезда Г. и Ф. Коротковых за неуплату недоимок казенного и земского сборов. 1895 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Великорецкой церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3198Звягино, д. каз.при рч. Звяловке.269216182

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
474. Звягина, деревня бывшая государственная, при речке Жаровке, дворов 24, жителей 170, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
2ЗвягиноЗвягинскоебывшие государственные42104109

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Нехотовский сельсовет
Звягино (колхоз,шк. I ст. 1943деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 51 км. Летнее: —.5047

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
247906Звягинодеревня59°04'с.ш.40°33'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440261д Звягинодеревня

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