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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Звягино Ведерковской вол. Грязовецкого уезда П. Смышляева на опреление съезда по делу о нанесении снохе побоев крестьянином Гладковым. 1873– Показать все
Дело об отмене продажи имущества крестьян д. Звягино Ведерковской волости Грязовецкого уезда Г. и Ф. Коротковых за неуплату недоимок казенного и земского сборов. 1895 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Великорецкой церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3198Звягино, д. каз.при рч. Звяловке.269216182
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
474. Звягина, деревня бывшая государственная, при речке Жаровке, дворов 24, жителей 170, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2ЗвягиноЗвягинскоебывшие государственные42104109
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Звягино (колхоз,шк. I ст. 1943деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 51 км. Летнее: —.5047
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247906Звягинодеревня59°04'с.ш.40°33'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624440261д Звягинодеревня