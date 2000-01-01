деревня Ниловская, Батуринская волость, Бельский уезд (на 1904) — Familio

Ниловская

Батуринская волость, Бельский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
1396Ниловская (Волково), д. вл.при безымянном ручье.351083944

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Батуринская волость
27. Ниловка (Волкова), деревня бывшая владельческая, при речке Волковке, дворов 17, жителей 117, волостное правление (уездный город в 37 верстах), школа. В в. — церковь п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Бельский уезд, Батуринская волость
деревня Ниловка151104089393330113014602535

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Батуринская волость
208ВолковоВладельческая усадьба35257
252НиловкаДеревня35267876

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