деревня Белогруда, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Белогруда

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Тарновская волость
Белогруд, ф. (гр. Мавроса), р. Дзитва, жит. 27 (13 м. 14 ж.), дес. 500, у. гор. 14 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Лида 14 в.
Белогруд или Моховичи, ферма (пр. ус.), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 40, у. гор. 11 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Лида 11 в.
Белогруд, м. ус., р. Дзитва, жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 4, у. гор. 13 в., вол. пр. — в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Лида 13 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Тарновский сельсовет
д Белогруда50

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Тарновский сельсовет
д. Белогруда21

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