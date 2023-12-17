Населенное место

Белогруд, ф. (гр. Мавроса), р. Дзитва, жит. 27 (13 м. 14 ж.), дес. 500, у. гор. 14 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Лида 14 в.

Белогруд или Моховичи, ферма (пр. ус.), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 40, у. гор. 11 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Лида 11 в.