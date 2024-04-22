деревня Стрижи, деревня Стрижи, Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Стрижи

Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
4874Стрижева, дер.при рч. Нытве.8761307382

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Вознесенская волость
82) д. Стрижи, при ключе Верх-ВольховкеКаранятское общество134243Бывшие помещичьиПравославныеРусские7220
Оханский уезд, Дворецкая волость
40) д. Стрижи, при р. Мерзляке и Нытве, распл.Чащинское обществоСведений нетСведений нетСведений нетБывшие государственныеПравославныеРусские59Сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Верещагинский район
345330Стрижидеревня58°04'00"54°50'00"O-40-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Верещагинский муниципальный район, Бородульское сельское поселение
57612404121д Стрижидеревня
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