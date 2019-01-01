деревня Воздвиженье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Воздвиженье

Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
С. Воздвиженское, Д. Надкобой, Каргоч, Березинки, Бичевинская, Панькова, Савина и 5 отдельных пустошей9Князь Вл. Анд. Долгорукий12136

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Воздвиженская волость
308. Воздвиженье, село бывшее владельческое, при озере Ворбожне, дворов 9, жителей 57, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 3 церкви православных, школа. В 2 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Воздвиженская волость
село Воздвиженское 541357539266872970184220

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Воздвиженская волость
15Воздвиженский Ворбозомский погост (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля5612142623см.см.церковная службаозеро Ворбозомское.Смежен с селом Воздвиженьем.
16Воздвиженье (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Воздвиженского2437636412723++земледелиерыболовствоКирилло-Белозерский тракт.озеро Ворбозомское.Церковь, земская школа, волостное правление, кв. полиц. урядн., 2 мел. и казенная винная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Белозерский район
32879Воздвиженьедеревня59°54'с.ш.38°02'в.д.O-37-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Белозерский муниципальный район, Антушевское сельское поселение
19610404149д Воздвиженьедеревня

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