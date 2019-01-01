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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
С. Воздвиженское, Д. Надкобой, Каргоч, Березинки, Бичевинская, Панькова, Савина и 5 отдельных пустошей9Князь Вл. Анд. Долгорукий121—36
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
308. Воздвиженье, село бывшее владельческое, при озере Ворбожне, дворов 9, жителей 57, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 3 церкви православных, школа. В 2 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Воздвиженское 541357539266872970184220
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
15Воздвиженский Ворбозомский погост (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля5612142623см.см.церковная служба——озеро Ворбозомское.Смежен с селом Воздвиженьем.
16Воздвиженье (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Воздвиженского2437636412723++земледелиерыболовствоКирилло-Белозерский тракт.озеро Ворбозомское.Церковь, земская школа, волостное правление, кв. полиц. урядн., 2 мел. и казенная винная лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32879Воздвиженьедеревня59°54'с.ш.38°02'в.д.O-37-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610404149д Воздвиженьедеревня