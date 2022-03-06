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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9407Нижнекатарацкая, дер.при рч. Катараче.7696160385459
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
2077. Нижний Катарач (Бутакова), деревня бывшая государственная, при речке Бутке, дворов 160, жителей 880
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) д. Нижний-Катарач (Бутакова) при р. Бутке и Катараче, распл.Нижне-Катаратское общество179444470Бывшие государственные крестьянеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские662
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
692830Нижний Катарачдеревня56°39'с.ш.64°06'в.д.O-41-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000301д Нижний Катарачдеревня