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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1629Шеламово, сц. вл.при пруде.42820109107
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
977. Шеламово, сельцо бывшее владельческое, дворов 37, жителей 214, школа
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Шеламова446станция Нара. 949Земское училище.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
39928Шеломоводеревня55°25'с.ш.36°51'в.д.N-37-014