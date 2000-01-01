слобода Ямская, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Ямская

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2636Ямская, сл. каз.при р. Хупте.½25½217632605Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Фофоновская волость
1056. Ямская, слобода бывшая государственная, при речке Хупте, дворов 152, жителей 1145, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Фофоновская волость
Ямская слобода5307при реке Хупте2487837631546109волостн. правл.

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