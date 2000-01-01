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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2636Ямская, сл. каз.при р. Хупте.½25½217632605Церковь православная 1. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1056. Ямская, слобода бывшая государственная, при речке Хупте, дворов 152, жителей 1145, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ямская слобода5307при реке Хупте2487837631546109——волостн. правл.