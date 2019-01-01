деревня Малиново, деревня Малиново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Малиново

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Ростовского уезда Карашской волости дер. Милиново Никонора Захарова о сложении с него недоимки земского сбора за недвижимое умущество. 1914 г Показать все
Дело об отмене приговора общества крестьян деревни Малиново Карашской волости от 08 сентября 1905 года о разрешении крестьянину Василию Грекову нанять за себя десятидворо Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7329Малиново, д. каз.при колодцах.4343133431

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Карашская волость
д. МалиновоXII. Чистовское общество104718Хлебницкий приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350692Малиноводеревня56°51'39°28'O-37-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Щенниковское сельское поселение
24609452181д Малиноводеревня
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