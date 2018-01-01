посёлок Зосимова Пустынь, посёлок Зосимова Пустынь, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Зосимова Пустынь

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Верейский уезд
1600Одигитриевский монастырь (женский) (Одигитриевская пустынь).при колодце.4612717110

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
305460Зосимова Пустыньпосёлок55°23'с.ш.36°55'в.д.N-37-014
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