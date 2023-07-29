село Дальняя Закора, село Дальняя Закора, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Дальняя Закора

Жигаловский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Верхоленский округ, Илгинская волость
147Дальняя-Закора д.302

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Жигаловский район
662875Дальняя Закорасело54°39'104°44'N-48-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Жигаловский муниципальный район, Дальне-Закорское сельское поселение
25606404101с Дальняя Закорасело
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