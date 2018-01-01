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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
153Михайловка (Устиновка), с. вл.при рч. Латрыке.2624103346356Церковь православная 1. Мельница 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Михайловка48Пив. Мих. и Мар. Мих. Устиновы336596
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
44. Михайловка (Устиновка), село бывшее владельческое, при речке Латрыке, дворов 141, жителей 776, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43996Михайловкасело51°30'с.ш.45°43'в.д.M-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63643460101с Михайловкасело