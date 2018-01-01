село Михайловка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Михайловка

Саратовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
153Михайловка (Устиновка), с. вл.при рч. Латрыке.2624103346356Церковь православная 1. Мельница 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Михайловка48Пив. Мих. и Мар. Мих. Устиновы336596

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Михайловская волость
44. Михайловка (Устиновка), село бывшее владельческое, при речке Латрыке, дворов 141, жителей 776, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Саратовский район
43996Михайловкасело51°30'с.ш.45°43'в.д.M-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Михайловское сельское поселение
63643460101с Михайловкасело

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