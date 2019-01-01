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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Погорелова Гаврильцевской вол. Погореловского общества С. А. Каргина о неправильном назначении его сына в рекруты. 1870 г. // Гос. архив Вол Показать все
Дело о записи крестьянина дер. Погорелова Гаврильцевской волости Николая Тетевина в белое духовенство. 1904–1906 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2813Погорелово, д. вл.при р. Лосте.293451818
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
118ПогореловоПогореловск.бывшие помещичьи112626
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Погорелово3521248деревняРусские18415697
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Погорелово (шк. I ст.) 594деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.1818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
140583Погореловодеревня59°08'с.ш.40°04'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620468321д Погореловодеревня