деревня Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Погорелово

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Погорелова Гаврильцевской вол. Погореловского общества С. А. Каргина о неправильном назначении его сына в рекруты. 1870 г. // Гос. архив Вол Показать все
Дело о записи крестьянина дер. Погорелова Гаврильцевской волости Николая Тетевина в белое духовенство. 1904–1906 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2813Погорелово, д. вл.при р. Лосте.293451818

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
118ПогореловоПогореловск.бывшие помещичьи112626

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Погорелово3521248деревняРусские18415697

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Гаврильцевский сельсовет
Погорелово (шк. I ст.) 594деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.1818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
140583Погореловодеревня59°08'с.ш.40°04'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение
19620468321д Погореловодеревня

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