агрогородок Техтин, Белыничский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Техтин

Белыничский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Церковищская волость
14Дер. Техтинбольшой дор. р. ДрутиТехтинск. с. об. 120319328Церковищск. пр. 44
23Ферма Техтинпроселкер. ДрутиБелыничск. мон. 133Церковищск. пр. 43
25Дегтярно-скипид. зав. Техтин дор. в Вендорожское в. пр. р ДрутиТехтинск. лесн. 111Церковищск. пр. 45

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Белыничский район, Техтинский сельсовет
д Техтин803

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Белыничский район, Техтинский сельсовет
аг. Техтин360

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