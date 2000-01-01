завод Никольский завод г. Жуковского, завод Никольский завод г. Жуковского, Аскинская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Никольский завод г. Жуковского

Аскинская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
завод
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Аскинская волость
36Никольский зав. г. Жуковского, при р. Тюй, поч. трак., зав. сухой перегонки дерева, производ. древесн. спирта и бел. порошка, кирпичный зав., лесн. прист.1271751210Выработка древесного спирта и белильного порошка
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