село Ковалевка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Ковалевка

Самойловский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
875Петровское (Качкары, Ковалевка), д. вл.при рч. Елани.252527147165Конный завод.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Ивановская волость
290. Ковалевка (Петровское, Кочкари), деревня бывшая владельческая, при речке Елани, дворов 89, жителей 578

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Самойловский район
43680Ковалевкасело51°19'с.ш.43°13'в.д.M-38-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Самойловский муниципальный район, Краснознаменское сельское поселение
63642425111с Ковалевкасело

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