село Городилово, село Городилово, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Городилово

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян д. Городилово Толстенковской вол. Новосильского у. на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 21 сентября 1913 г. о неза Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам д. Городилово Толстенковской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагают Показать все
Постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 3 августа 1908 г. о выделении земли крестьянскому обществу д. Городилово Толстенковской вол. Новосильско Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину д. Городилово Толстенковской вол. Новосильского у. Петру Назарову Соколову. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Протокол землемера Гировского по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину д. Городилово Толстенковской вол. Новосильского у. Петру Назарову Соколову. 1913 г. Показать все
Дело об отказе государственному крестьянину Тимофею Михайлову сыну Фомину д. Городилова Толстенковской волости Новосильского у. в возвращении из рекрутов сына Федора. 186 Показать все
Дело об отказе по прошению государственному крестьянину Ивану Степанову Ледневу д. Городилова Толстенской волости Новосильского у. о возвращении им рекрутской квитанции, Показать все
Автономов Дмитрий Харитонович, 20 л., кр. Тульской губернии Новосельского уезда Толотсиковской волости д. Городилово. Кл. «Верный». 1910 г. // Гос. архив Российской Федер Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Толстенковская волость
882. Городилова, деревня бывшая государственная, при реке Зуше, дворов 126, жителей 961

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
63693Городиловосело53°04'с.ш.36°50'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Глубковское сельское поселение
54643404111с Городиловосело
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