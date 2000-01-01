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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1912 г. О разрешении крестьянам села Марьина Марьинской волости Малоярославского уезда израсходовать 600 рублей железнодорожног Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1683Марьино, с. вл.при рч. Кориже.112175963Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
506. Марьино, село бывшее владельческое, при речке Кариже, дворов 35, жителей 194, волостное правление (уездный город в 1 версте), церковь православная. В 6 верстах — кир Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Марьино