село Марьино, село Марьино, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Марьино

Малоярославецкий уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1912 г. О разрешении крестьянам села Марьина Марьинской волости Малоярославского уезда израсходовать 600 рублей железнодорожног Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд
1683Марьино, с. вл.при рч. Кориже.112175963Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд, Марьинская волость
506. Марьино, село бывшее владельческое, при речке Кариже, дворов 35, жителей 194, волостное правление (уездный город в 1 версте), церковь православная. В 6 верстах — кир Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд, Марьинская волость
село Марьино
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