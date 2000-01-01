хутор Новая Псуя, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Новая Псуя

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Прозоровская волость
Псуя, им. (Чеховичей), жит. 65 (32 м. 33 ж.), дес. 238, у. гор. 40 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Березвечь 30 в.
Псуя, б. кор. (Чеховичей), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 1, у. гор. 42 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Березвечь 30 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Псуевский сельсовет
х. Новая Псуя3

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