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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина д. Порога Страдной вол. Я. Брюхова о неправильном приговоре его к аресту при волостном правлении. 1871 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Порог Страдной волости Якова и Петра Брюховых и других крестьян о неправильном наложении на них штрафа за составление приговора об отобрани Показать все
Дело по отношению земского отдела МВД с прошением крестьян дер. Порог Страдной волости Брюхова, жалующегося на захват односельчанами его надела. 1898 г. // Гос. архив Вол Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Порог Страдной волости Брюхова Федора о неправильном наложении на него двухдневного ареста. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Опоцкой церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10638Порог, д. каз.при р. Сухоне.5050103334
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1806. Порог, деревня бывшая государственная, при реке Сухоне, дворов 14, жителей 108, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6565ПорогСтреленское.Николаевский-Опоцкийбывшие государственные5510307671
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
276657Порогдеревня60°36'с.ш.45°29'в.д.P-38-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614440131д Порогдеревня