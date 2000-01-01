другой Семхоз, Московская область, РСФСР (на 1976) — Familio

Семхоз

Московская область, РСФСР (на 1976)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
РСФСР, Московская область, Загорский район, Сельсовет Семхоз дп
дачный поселок Семхоз1146215852

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