деревня Алашки Большие, Шарковщинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Алашки Большие

Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Поставская волость
Алашки-Большие, д., оз. Алашки, жит. 154 (80 м. 47 ж.), дес. 193, у. гор. 84 в., вол. пр. 36 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Воропаево З4 в.
Алашки-Меньшие, д., оз. Алашки, жит. 98 (47 м. 51 ж.), дес. 87, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шарковщинский район, Станиславовский сельсовет
д Алашки Большие52

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шарковщинский район, Станиславовский сельсовет
д. Алашки Большие50

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