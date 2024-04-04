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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6180Марково, д. вл.при р. Яхроме.8½12104646
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
611. Марково, деревня бывшая владельческая, при реке Яхроме, дворов 16, жителей 99, овч. м.
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
30Марково341¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109038Марководеревня57°21'37°26'O-37-087