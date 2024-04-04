деревня Марково, деревня Марково, Кашинский район, Тверская область (на 2018) — Familio

Марково

Кашинский район, Тверская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6180Марково, д. вл.при р. Яхроме.12104646

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Кашинский уезд, Потуповская волость
611. Марково, деревня бывшая владельческая, при реке Яхроме, дворов 16, жителей 99, овч. м.

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Потуповская волость
30Марково34

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
109038Марководеревня57°21'37°26'O-37-087
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