село Тепловка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Тепловка

Новобурасский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
215Тепловка (Ныркино, Дмитриевское), с. вл.при рч. Теплом Ключе.602042411921197Церковь православная 1. Мельниц 3. Овчарня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Тепловская волость
82. Тепловка (Дмитриевское, Пыркино), село бывшее владельческое, при речке Теплой, дворов 437, жителей 2312, церковь православная, 8 лавок, 10 вод. мльн., базар по воскре Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Тепловская волость
село Тепловка25325803984258027095289сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Новобурасский район
52882Тепловкасело52°04'с.ш.46°08'в.д.N-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Новобурасский муниципальный район, Тепловское сельское поселение
63629465101с Тепловкасело

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