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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
215Тепловка (Ныркино, Дмитриевское), с. вл.при рч. Теплом Ключе.602042411921197Церковь православная 1. Мельниц 3. Овчарня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
82. Тепловка (Дмитриевское, Пыркино), село бывшее владельческое, при речке Теплой, дворов 437, жителей 2312, церковь православная, 8 лавок, 10 вод. мльн., базар по воскре Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Тепловка25325803984258027095289сведений нет
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52882Тепловкасело52°04'с.ш.46°08'в.д.N-38-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63629465101с Тепловкасело