деревня Федотовская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Федотовская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шевденицкая волость
141141Федотовское (Сенковское)Шевденицкое.Богоявленскийбывшие удельные90751316

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Шевденицкий сельсовет
Сеннов (Федоровская,шк,1 ст.)2888выставкаЗимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 331 км. Летнее: —.55

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
276269Федотовскаядеревня60°28'с.ш.43°42'в.д.P-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение
19642442491д Федотовскаядеревня

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