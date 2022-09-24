село Петроверовка, село Петроверовка, Одеська область (на 2018) — Familio

Петроверовка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Жовтень
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2591Петроверовка (Поплавское), мест. вл.при р. Большом Куяльнике.7943110318290Церковь православная 1. Пивоваренный завод. Базары. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Петроверовская волость
688. Петроверовка (Поплавское), местечко бывшее владельческое, при речке Большом Куяльныке, дворов 45, жителей 236, волостное правление (уездный город в 79 верстах), церк Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Петроверовская волость
местечко Петроверовка
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
местечко Петроверовка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Петроверовская волость
м. Петроверовка (сельское общество)600106014122472

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-46857Петровірівкаселор-н ШиряївськийПетровірівська сільська рада
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