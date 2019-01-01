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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1046. Володино, село бывшее владельческое, при реке Володине, дворов 23, жителей 122, церковь православная, часовня, 2 торжка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
20Володино (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Володинского315610510220710615см.земледелиелесные заработки —колодезь и река Колоденка. Хлебо-запасный магазин, пожарн. сарай, мелочная лавка, 2 мельницы, Смежна с Пятницким погостом.
72Пятницкий Колоденский погост (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церк. земля101015193410415+церковная служба——река Колоденка. Церковь, церковно-приходская школа, вольн. пожар. друж., ярмароч. ряды, ярмарки: в 9-ую пятницу после Пасхи и 28 октября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34003Володинодеревня59°25'с.ш.35°50'в.д.O-36-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19605404121д Володинодеревня