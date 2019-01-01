деревня Володино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Володино

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Устюжский уезд, Весско-Пятницкая волость
1046. Володино, село бывшее владельческое, при реке Володине, дворов 23, жителей 122, церковь православная, часовня, 2 торжка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Весско-Пятницкая волость
20Володино (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Володинского315610510220710615см.земледелиелесные заработки колодезь и река Колоденка. Хлебо-запасный магазин, пожарн. сарай, мелочная лавка, 2 мельницы, Смежна с Пятницким погостом.
72Пятницкий Колоденский погост (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церк. земля101015193410415+церковная службарека Колоденка. Церковь, церковно-приходская школа, вольн. пожар. друж., ярмароч. ряды, ярмарки: в 9-ую пятницу после Пасхи и 28 октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
34003Володинодеревня59°25'с.ш.35°50'в.д.O-36-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Бабаевское сельское поселение
19605404121д Володинодеревня

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