деревня Корпово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Корпово

Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Петроградско-Тульский поземельный банк. О переводе части долга на Крестьянский поземельный банк по пяти участкам земли из имения Н. Ф. Томановской, состоящего Новгородско Показать все
Условие аренды земли на мызе Змейско, заключенное между Кожевниковой Е.А. по доверенности Сиверс М.Б. и крестьянином д. Карпово Чудовской волости Андерсоном Г. на 2 года Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Чудовская волость
27Корпово 1-е (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Корповск. 1-го49491291372667544земледелиевозка лесарека Кересть.рекаЧасовня, сел. школа, смежна с усадьбой Томановского.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Чудовский район
59387Корповодеревня59°08'00"31°35'00"O-36-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение
49650430141д Корповодеревня

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