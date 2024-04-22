деревня Самсоново, деревня Самсоново, Некоузская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Самсоново

Некоузская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о передаче в казну имения по дер. Самсоново Некоузской волости Мологского уезда помещицы Александры Семеновны Бычковой. 1886–1893 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Владенная запись дер. Самсоново Некоузской волости Мологского уезда. 1892–1893 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 512.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Некоузская волость
д. Самсоново VII. Раевское общество24539Раевский приход
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