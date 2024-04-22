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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о передаче в казну имения по дер. Самсоново Некоузской волости Мологского уезда помещицы Александры Семеновны Бычковой. 1886–1893 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Владенная запись дер. Самсоново Некоузской волости Мологского уезда. 1892–1893 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 512.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Самсоново VII. Раевское общество24539—Раевский приход