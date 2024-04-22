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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11270Подсосенки (Подсосенья), с. вл.при безымянном ручье.343450215248Церковь православная 1. Богадельня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
602. Подсосонки, село бывшее владельческое, дворов 100, жителей 460, к. првл. (уездный город в 36 верстах), церковь православная, школа, 3 лавки, ярмарка
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
315ПодсосонкиДеревня3692261325Церковь, земская школа, частная школа, ярмарка 1 октября, пять лавок мелочн., две бакал. лавки, две бараноч., 3 красильни, 3 круподерки, 2 кузни, слесарня, ветр. мельница Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Подсосонки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177225Подсосонкидеревня54°47'00"34°43'00"N-36-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66650435316д Подсосонкидеревня