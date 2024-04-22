деревня Подсосонки, деревня Подсосонки, Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Подсосонки

Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11270Подсосенки (Подсосенья), с. вл.при безымянном ручье.343450215248Церковь православная 1. Богадельня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Подсосенская волость
602. Подсосонки, село бывшее владельческое, дворов 100, жителей 460, к. првл. (уездный город в 36 верстах), церковь православная, школа, 3 лавки, ярмарка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Подсосонская волость
315ПодсосонкиДеревня3692261325Церковь, земская школа, частная школа, ярмарка 1 октября, пять лавок мелочн., две бакал. лавки, две бараноч., 3 красильни, 3 круподерки, 2 кузни, слесарня, ветр. мельница Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Подсосенская волость
село Подсосонки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Угранский район
177225Подсосонкидеревня54°47'00"34°43'00"N-36-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Угранский муниципальный район, Знаменское сельское поселение
66650435316д Подсосонкидеревня
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