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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7529Гари большия, с.при рч. Ширмакше.10516145559Церквей православных 2. Ярмарок 2. Еженедельные базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
883. Гари Большия, село бывшее удельное, при речке Ширмакше, дворов 19, жителей 116, 2 церкви православных, лавка
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Гари Бол. с. б.рч. Ширмокш.Пуч.-Ков.120331394970119—Всего по волости промышленников 2113 человек. Из них торговцев 552 человека, в речном промысле участвуют 432 челов., в лесном 180 челов. Извозом занимаются 313 челов. , с Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19789Гарисело57°02'43°32'O-38-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22749000389с Гарисело