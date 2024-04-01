село Николаевка — Familio

Николаевка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
409Николаевка, сел. каз.при р. Берде.305080224392295Церковь православная 1. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Николаевская волость
156. Николаевка (Склянная, Безимянная, Железная Балка, Бердянкий), село бывшее государственное, при реке Берде, дворов 754, жителей 3996, волостное правление (уездный гор Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Николаевская волость
село Николаевка191191791115045084596910419

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8815Миколаївкаселор-н БердянськийБерестівська сільська об'єднана територіальна громада

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