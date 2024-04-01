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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
409Николаевка, сел. каз.при р. Берде.305080224392295Церковь православная 1. Еженедельные базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
156. Николаевка (Склянная, Безимянная, Железная Балка, Бердянкий), село бывшее государственное, при реке Берде, дворов 754, жителей 3996, волостное правление (уездный гор Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Николаевка191191791115045084596910419
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-8815Миколаївкаселор-н БердянськийБерестівська сільська об'єднана територіальна громада