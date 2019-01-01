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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2865Знаменское, сел.при р. Пышме.5026125343340Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
758. Знаменское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 152, жителей 832, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, школа, 30 к Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Знаменское18122142110130544874777926417
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Знаменское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станц., фельдш. п., торжки: еженедельный по понедельникам, Знаменский 25-27 ноябр Показать все Знаменское общество255460456Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские50—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
4. Знаменское, с. 3006006481248русские1248——Знаменскойр. Пышма13ст. Кунара7211313131313просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38063Знаменскоесело56°56'с.ш.61°57'в.д.O-41-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65758000186с Знаменскоесело