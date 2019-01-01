село Знаменское, Сухой Лог, Свердловская область (на 2019) — Familio

Знаменское

Сухой Лог, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2865Знаменское, сел.при р. Пышме.5026125343340Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжков 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Знаменская волость
758. Знаменское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 152, жителей 832, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, школа, 30 к Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Знаменская волость
село Знаменское18122142110130544874777926417

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Знаменская волость
1) с. Знаменское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станц., фельдш. п., торжки: еженедельный по понедельникам, Знаменский 25-27 ноябр Показать все Знаменское общество255460456Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские50

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Курьинский район , Знаменский сельсовет
4. Знаменское, с. 3006006481248русские1248Знаменскойр. Пышма13ст. Кунара7211313131313просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сухоложский район
38063Знаменскоесело56°56'с.ш.61°57'в.д.O-41-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сухой Лог
65758000186с Знаменскоесело

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