деревня Глазуново, деревня Глазуново, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Глазуново

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3620Чичинеевка (Глазуново, Балычево), с. вл.при колодцах.8826121134Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Чичиневская волость
1084. Чичиневка (Покровское, Болычево, Глазуново), село бывшее владельческое, дворов 42, жителей 234, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православна Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Чичиневская волость
Чичинево она же Глазуново (село)7Город Мценск

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Мценский уезд, Чичиневская волость
село Чичинево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
63856Глазуноводеревня53°19'с.ш.36°29'в.д.N-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Карандаковское сельское поселение
54636416131д Глазуноводеревня
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