Населенное место

Крапивно, им. (Поклевскаго-Козелло), жит. 12 (8 м. 4 ж.), дес. 220, у. гор. 56 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поставы 16 в.

Крапивно, з., (Поклевскаго-Козелло), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 20, раз. см. предыдущ.

Крапивно, з. (Поклевскаго-Козелло), жит. (1 м. 1 ж.), дес. 100, раз. см. пред.

Крапивно, з. (Малевича), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 20, раз. см. пред.