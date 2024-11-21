деревня Крапивно, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Крапивно

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Мядельская волость
Крапивно, им. (Поклевскаго-Козелло), жит. 12 (8 м. 4 ж.), дес. 220, у. гор. 56 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поставы 16 в.
Крапивно, з., (Поклевскаго-Козелло), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 20, раз. см. предыдущ.
Крапивно, з. (Поклевскаго-Козелло), жит. (1 м. 1 ж.), дес. 100, раз. см. пред.
Крапивно, з. (Малевича), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 20, раз. см. пред.
Крапивно, д., жит. 152 (89 м. 84 ж.), дес. 171, у. гор. 65 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Поставы 21 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Слободской сельсовет
д Крапивно26

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Слободской сельсовет
д. Крапивно18

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