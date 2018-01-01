село Буняковка, село Буняковка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Буняковка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1431Буняковка (Заставка, Яковлева), мест. вл.при рч. Голтве.373656169156Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарок 3. Заводов 2. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
Д. Яковлева в м. Бунаковка31Наследн. Якова Сухотина26666

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Хорошковская волость
332. Буняковка, местечко бывшее владельческое, при речке Голтве, дворов 71, жителей 449, церковь православная, постоялый двор, питейный дом, лавка, 4 ярм. — 17 мар., 1 ма Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Хорошковская волость
72.0Буняковка (Яковлева) селоБуняковское7348458163298264562

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18393Буняківкаселор-н Козельщинськийсільрада Говтвянська
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