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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1431Буняковка (Заставка, Яковлева), мест. вл.при рч. Голтве.373656169156Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарок 3. Заводов 2. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
Д. Яковлева в м. Бунаковка31Наследн. Якова Сухотина266—66
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
332. Буняковка, местечко бывшее владельческое, при речке Голтве, дворов 71, жителей 449, церковь православная, постоялый двор, питейный дом, лавка, 4 ярм. — 17 мар., 1 ма Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
72.0Буняковка (Яковлева) селоБуняковское7348458—163298264562
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18393Буняківкаселор-н Козельщинськийсільрада Говтвянська