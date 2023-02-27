село Судбище, село Судбище, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Судбище

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Описание зданий, сооружений, машин и механизмов крахмальных заводов: действительного статского советника Дмитрия Дмитриевича Свербеева в с. Михайловское Михайловской воло Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3151Судбищи, с. людей разного ведомства.при колодцах и рч. Любовше.3837105578599Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Судбищенская волость
877. Судбищи, село бывшее государственное, при речке Любовше, дворов 71, жителей 601, церковь православная, школа, 4 лавки, постоялый двор, 4 ярмарки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
64251Судбищесело52°57'с.ш.37°38'в.д.N-37-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Судбищенское сельское поселение
54639422101с Судбищесело
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