село Пологи-Низ, село Пологи-Низ, Полтавська область (на 2018) — Familio

Пологи-Низ

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1387Пологи, хут. вл.при урочище Полог и колодце.206133438

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Клюсово-Зачепиловская волость
297. Пологовские, хутор бывший государственный, при озере Пологи, дворов 217, жителей 1630, 10 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Клюсово-Зачепиловская волость
6.0Пологи хуторКлюсово-Зачепиловское козаков525
Кобелякский уезд, Кустоловская волость
4.0Пологи хутораКустоловское7202812813187647921556
12.0Пологи (Ревазовка) хуторПологовское4202222224462106

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18880Пологи-Низселор-н Новосанжарськийсільрада Великосолонцівська
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