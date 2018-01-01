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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1387Пологи, хут. вл.при урочище Полог и колодце.206133438
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
297. Пологовские, хутор бывший государственный, при озере Пологи, дворов 217, жителей 1630, 10 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
6.0Пологи хуторКлюсово-Зачепиловское козаков525
4.0Пологи хутораКустоловское720281281—3187647921556
12.0Пологи (Ревазовка) хуторПологовское4202222—224462106
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18880Пологи-Низселор-н Новосанжарськийсільрада Великосолонцівська